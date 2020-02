El millonario fundador de Facebook se reúne con funcionarios europeos

LONDRES.— El director general de Facebook, Mark Zuckerberg, se reunió el lunes con altos funcionarios de la Unión Europea durante una visita a Bruselas, días antes de que se tenga previsto que el bloque publique nuevas propuestas para regular la inteligencia artificial.

El multimillonario fundador de la red social es el más reciente ejecutivo de una empresa tecnológica estadounidense en hacer el viaje a la sede de la UE, que se convierte en un participante cada vez más importante en la regulación tecnológica.

Zuckerberg se reunió con Margrethe Vestager, comisaria europea de competencia. El CEO también tuvo audiencias con Thierry Breton, comisario del mercado interior, y Vera Jourova, comisaria europea de Valores y Transparencia.

También te puede interesar: Facebook llega a acuerdo con News Corp. sobre noticias

Margrethe Vestager publicará el miércoles el primer borrador de las regulaciones que propone la UE en inteligencia artificial, que incluyen reconocimiento facial y estrategia digital, lo que podría tener importantes implicaciones para las empresas tecnológicas como Facebook, Google y Apple.

La UE ya ha sido pionera de estrictas normas de privacidad de datos y ha multado con miles de millones de dólares a empresas como Google por violaciones a las normas antimonopolio.

En un artículo de opinión publicado en el periódico Financial Times, Zuckerberg dijo que las grandes compañías tecnológicas como Facebook necesitan más supervisión gubernamental.

"Creo que una buena regulación podría lastimar a Facebook a corto plazo, pero a largo plazo será mejor para todos, incluso para nosotros", escribió. Las nuevas reglas también deberán ser claras y balanceadas, y no debería dejarse a la decisión de compañías individuales determinar sus propios estándares, agregó.

El mismo lunes, Facebook publicó "proposiciones de ley" sobre contenido que enfatizan los desafíos y principios para que las autoridades lo consideren cuando definan las nuevas reglas sobre cómo lidiar con material dañino, como la explotación sexual infantil o el reclutamiento terrorista.

Facebook sees risks to innovation, freedom of expression ahead of EU rules

- The social media giant laid out its concerns ahead of a meeting of Mark Zuckerberg with EU antitrust chief Margrethe Vestager



Read more: https://t.co/7CXhGgWZi5