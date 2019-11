El terror llega a Super Smash Bros. Ultimate de la mano de Resident Evil

Agencia

MÉXICO.- Super Smash Bros. Ultimate, más que un juego de peleas, es una celebración no solo de la historia de Nintendo, sino de toda la cultura del gaming.

Desde la entrega original, lanzada en 1999, la idea de Nintendo fue meter en un solo título a los protagonistas de sus franquicias más emblemáticas. Con la eventual llegada de secuelas, la Gran N incluyó a personajes de otras compañías y sagas, como Solid Snake de Metal Gear y Pac-Man. Y ahora es el turno de la incorporación de Resident Evil.

También te puede interesar: Aprende a identificar los siete tipos de 'Fake News' que existen

De acuerdo con un tuit de Nintendo Versus, los personajes de Resident Evil que aparecerán en Super Smash Bros. Ultimate serán Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker y Leon Kennedy, los tres primeros figuras centrales de la saga de survival horror desde la entrega original, y el cuarto desde la primera secuela.

Desafortunadamente estas apariciones serán en forma de espíritus, lo que en pocas palabras anula cualquier posibilidad de que los personajes, quienes en el Spirit Board durante cinco días a partir del 29 de noviembre, se integren al juego como peleadores.

El tuit de Nintendo Versus dice “¡Conquista el miedo inminente! Por cinco días, iniciando el 29 de noviembre, Chris, Leon, Wesker y Jill aparecerán en el Spirit Board de Super Smash Bros. Ultimate. ¡No te los pierdas!”.

Conquer the looming fear! For 5 days starting 11/29, Chris, Leon, Wesker, and Jill will appear on the Spirit Board in Super #SmashBrosUltimate! Check it out! pic.twitter.com/fgHSZgyY8m