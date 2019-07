Elektra coloca descuentos de $2500 pesos... ¡por error! (Fotos)

Agencia

MÉXICO.- En la madrugada de este 15 de julio, la tienda en línea de Elektra presentó descuentos de $2,500 pesos en todos sus productos.

Esto quiere decir que, por ejemplo, productos marcados con un precio de $5,000, al final terminaban costando $2,500, mientras que los que estaban por debajo de ese costo terminaban saliendo gratis.

Muchos usuarios estaban confundidos, pues asumieron que se trataba de descuentos oficiales de la tienda para estar en sintonía con el Prime Day de Amazon, pero lo cierto es que todo fue un error.

Twitter está lleno de usuarios que aprovecharon este bug.

Por ejemplo, esta persona compró dos celulares por 200 pesos…

… mientras que esta otra hizo notar que productos como un horno de microondas, una licuadora de inmersión, un asistente de voz y un disco duro portátil de 1 TB salían completamente gratis (porque sus precios de catálogo eran inferiores a $2,500)…

… y también está esta que ironizó con que el Prime Day lo había ganado Elektra.

Todos los usuarios que aprovecharon el error recibieron sus respectivos correos de confirmación de pedido.

Pero mientras avanzaba la madrugada, la tienda tuvo conocimiento del error y dio de baja ese descuento.

Y eso no fue todo, pues los usuarios que aprovecharon el error después reportaron en Twitter que la tienda había cancelado los pedidos, situaciones de la que se enteraron cuando recibieron correos de notificación.

Por ejemplo, este usuario dijo que se apersonó en una sucursal para recoger físicamente los productos que compró, pero que los empleados no se los entregaron, bajo el argumento de que tenían prohibido dar cumplimiento a esos pedidos…

@Profeco tengo problema con https://t.co/SKxtwAPF7o @Tiendas_Elektra que no me dan mis productos comprado y cobrados. Diciendo los empleados que tiene orden de no entregar aún cuando aparece en el sistema y tienen los productos, que por qué tuvieron un detalle con su página. pic.twitter.com/SiOgHYFaeL