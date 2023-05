Ella es Linda Yaccarino, nueva directora general de Twitter

Elon Musk designó a una veterana ejecutiva publicitaria para que tome las riendas de Twitter, la red social que el director general de Tesla ha estado conduciendo desde que la compró el año pasado.

Musk anunció el viernes que contrató a Linda Yaccarino para que sea la nueva directora general de la compañía, que ahora se llama X Corp. Señaló que Yaccarino estará enfocada principalmente en dirigir las operaciones comerciales de la compañía, dejándolo a él enfocado en el diseño de producto y en nuevas tecnologías.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky