Una ardua lucha comercial se está librando entre la junta directiva de Twitter y el empresario Elon Musk, para discutir la posible compra de la famosa red social. Así lo reportó The New York Times este lunes.

La semana pasada, Musk dijo que había asegurado 46.500 millones de dólares en financiamiento para comprar Twitter, ejerciendo presión sobre la junta para negociar un acuerdo.

El Times, citando fuentes anónimas enteradas de la situación, reportó que las dos partes están discutiendo detalles como un cronograma y tarifas a pagar en caso de que no se concrete el acuerdo. Las fuentes enfatizaron que la situación es fluida y cambiante.

Twitter había adoptado medidas para impedir una compra haciéndola prohibitivamente costosa. Pero la junta directiva, al ver que Musk había conseguido el financiamiento, cambió de parecer, según The Wall Street Journal, que fue el primer medio en reportar las negociaciones.

El 14 de abril, el director general de la automotriz Tesla ofreció comprar la red social a 54,20 dólares por acción, es decir, unos 43.000 millones de dólares, pero en ese momento no reveló cómo financiaría la adquisición.

La semana pasada, en documentos entregados a reguladores en Estados Unidos, Musk dijo que el dinero vendría de Morgan Stanley y otros bancos, poniendo como garantía su participación en Tesla.

Musk ha declarado que desea comprar Twitter porque no cree que la red social está cumpliendo su promesa de servir como plataforma de libre expresión.

En medio de las conversaciones y de rumores, Elon Musk compartió un tweet con el siguiente mensaje:

I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means