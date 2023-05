Musk presenta a Linda Yaccarino como directora ejecutiva de Twitter

Elon Musk ha confirmado que la nueva directora de Twitter o X Corp. (actual nombre de la empresa) será la ejecutiva Linda Yaccarino, de NBCUniversal, que tiene profundos vínculos con el sector de la publicidad.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky