Todavía comprometido: Elon Musk suspende adquisición de Twitter

Elon Musk anunció el viernes que sus planes para adquirir Twitter por 44.000 millones de dólares están en “suspensión temporal”, pues está a la espera de la cifra exacta de cuentas de spam y falsas que existen en la plataforma de redes sociales, en un nuevo giro en medio de indicios de turbulencias internas causadas por la oferta de compra.

Musk, que ha insistido abiertamente sobre su deseo de acabar con el problema de Twitter con los “bots de spam” que imitan a personas de carne y hueso, pareció cuestionar si la compañía estaba subreportando dichos números.

En un tuit, el multimillonario propietario de la automotriz Tesla, publicó el enlace a un artículo publicado el 2 de mayo por Reuters que citaba un reporte financiero de Twitter que estimaba que las cuentas falsas o de spam representaron menos del 5% de los “usuarios activos diarios monetizables” en el primer trimestre del año.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022