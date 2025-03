Elon Musk vende X a su propia empresa xAI en acuerdo millonario

El multimillonario Elon Musk anunció la venta de la red social X a su propia empresa de inteligencia artificial, xAI, en una operación de intercambio de acciones valorada en 33.000 millones de dólares.

Ambas compañías son de propiedad privada, por lo que no están obligadas a divulgar detalles financieros al público.

Musk explicó que esta fusión permitirá aprovechar el potencial de la inteligencia artificial al integrar las capacidades avanzadas de xAI con la amplia base de usuarios de X. El acuerdo valora a xAI en 80.000 millones de dólares y a X en 33.000 millones de dólares.

Musk, quien lidera Tesla y SpaceX, adquirió la plataforma anteriormente conocida como Twitter en 2022 por 44.000 millones de dólares. Desde entonces, ha transformado la empresa, reduciendo su personal, modificando sus políticas de contenido y rebranding a X.

Un año después, lanzó xAI, con el objetivo de desarrollar inteligencia artificial avanzada.

En un mensaje publicado en X, Musk destacó que ‘los futuros de xAI y X están entrelazados’, y subrayó que la combinación de datos, modelos, infraestructura y talento permitirá crear experiencias más inteligentes y relevantes para los usuarios.

@xAI has acquired @X in an all-stock transaction. The combination values xAI at $80 billion and X at $33 billion ($45B less $12B debt).



Since its founding two years ago, xAI has rapidly become one of the leading AI labs in the world, building models and data centers at…