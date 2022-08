Empleados de Apple no quieren volver a trabajar en la oficina

Un grupo de empleados de Apple está rechazando una fecha límite que se avecina exigiendo que vuelvan a trabajar en la oficina.

“Financial Times" ha visto una petición, distribuida por el grupo de empleados Apple Together, solicitando más flexibilidad en torno al trabajo remoto. Es en respuesta a un edicto que exige que los trabajadores vuelvan a trabajar en las oficinas de la empresa en el Valle de Santa Clara durante al menos tres días a la semana a partir del 5 de septiembre de 2022.

Es el último de una serie de intentos de Apple de volver al statu quo anterior después de que COVID-19 lo obligara a adoptar el trabajo desde casa. Tim Cook siempre ha enfatizado la importancia de la colaboración en persona como fundamental para el negocio y el éxito de Apple. Apple Together, sin embargo, dice que la cultura de secreto de la empresa hace que los momentos casuales de inspiración sean imposibles, y que los trabajadores son más felices y productivos con un arreglo más flexible.

El anuncio de un nuevo modelo de trabajo ya ha visto un ajuste después del retroceso: el plan original era hacer cumplir el trabajo de oficina los lunes, martes y jueves. Ahora, la orden es para martes y jueves, con la tercera oficina a ser establecida tanto por el empleado como por su gerente. Aun así, la rigidez del anuncio ya ha llevado al jefe de aprendizaje automático de Apple, Ian Goodfellow, a abandonar la compañía (para irse a Google) en busca de un trabajo más flexible.

Are you an office-based Apple employee? Are you unimpressed with Apple’s inflexibility around Flexible Work? You are not alone. Sign the Location-flexible Work Petition here: https://t.co/KO0Y0rGvQB #AppleTogether