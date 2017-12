Para 2030, robots habrán reemplazado a 800 millones de trabajadores

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El informe “What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills, and Wages (Qué implicará el futuro del trabajo para los empleos, las habilidades y los salarios)” estimó que desde ahora y hasta 2030, 20% de los trabajadores del mundo serán reemplazados por robots.

De acuerdo con Vanguardia MX, en una docena de años, 800 millones de trabajadores del mundo habrán perdido sus empleos a manos de la robotización. Distintos países se verán afectados de diferentes maneras: en China, por ejemplo, el impacto será de 12% de la fuerza laboral, ya que seguirá siendo más barato emplear gente que automatizar.

En Estados Unidos, Alemania y Japón, se espera 30% de caída en la demanda de empleo. De modo que en todo el mundo, las personas tendrán que cambiar de tareas y volver a capacitarse.

Esas son las conclusiones de un estudio realizado por la consultora McKinsey Global Institute, en el que analizaron datos de 46 países y 800 ocupaciones.

El informe, What the Future of Work Will Mean for Jobs, Skills, and Wages afirmó que a pesar de que el cambio sucediera lentamente, en los próximos 13 años un mínimo de 400 millones de trabajadores perderían su fuente de ingreso.

“Vivimos en un mundo impulsado por la tecnología, que trae promesa pero también desafíos”, presenta el texto.

“Los automóviles que se manejan solos, las máquinas que interpretan rayos X y los algoritmos que responden a las consultas de servicio al cliente son manifestaciones de formas nuevas y poderosas de automatización. Y aunque estas tecnologías aumentan la productividad y mejoran nuestras vidas, su uso hará que se sustituyan algunas actividades laborales que hoy realizan los humanos, una consecuencia que ha causado mucha preocupación pública”.

Los más afectados por el desempleo serán los operadores de maquinaria y los trabajadores de la alimentación. En vulnerabilidad siguen los administrativos de oficinas y los asistentes jurídicos, contables e hipotecarios.



En cambio, las ocupaciones que necesitan más interacción humana, como la medicina, el derecho, la enseñanza y la atención al público en gastronomía, tenderán menos a la automatización. Lo mismo sucederá con las tareas que, si bien reciben paga escasa, son especializadas, entre estas: la jardinería y el cuidado de ancianos.

También aquellas ocupaciones que requieren de la creatividad humana se contarán entre las menos afectadas: artistas, por ejemplo.

Los países desarrollados, que tienen más recursos para invertir en tecnologías que aumentan la productividad, serán los que más destrucción de empleo sufran. Allí aumentará la necesidad de una educación universitaria, ya que los trabajos de menores calificaciones serán los primeros en caer.

Según el informe de McKinsey, el mundo sufrirá una transición socioeconómica comparable a la que sucedió a comienzos del siglo XX, cuando buena parte de la producción global se reorientó de la agricultura, a la industria.