Entérate cuáles son las celebridades más peligrosas del internet

Ciudad de México.- Como cada año, desde hace 13, McAfee publica la lista de celebridades cuyas búsquedas en internet son aprovechadas por los cibercriminales para dirigir a los usuarios a sitios maliciosos.

Según McAfee, "algunos usuarios no se dan cuenta de que simples búsquedas en internet de sus celebridades favoritas, los podrían llevar a contenido malicioso, debido a que los cibercriminales a menudo aprovechan estas búsquedas populares para atraer a los internautas y que den clic en links peligrosos.

El uso de celebridades en tendencia e íconos de la cultura pop, continúa siendo una vía utilizada por el cibercrimen para explotar la seguridad de los usuarios".

Para prevenir este tipo de situaciones, se recomienda ser cuidadoso con las ligas a las que se accede; evitar el uso de sitios de "streaming" ilegales; protegerse con una solución de ciberseguridad; utilizar una herramienta de reputación web; e incluso, utilizar un software de control parental (para evitar que los niños caigan en sitios maliciosos al buscar sobre sus celebridades favoritas).

En 2019, las celebridades que encabezaron esta lista variaron de país a país. Alexis Bledel encabezó la lista de "celebridades peligrosas" en los Estados Unidos, pero en España, la cantante Camila Cabello se posicionó en el número uno de la lista.

