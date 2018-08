Empresa americana planea modernizar sus celulares

Agencia

MADRID, ESPAÑA.- Si tienes un smartphone Motorola relativamente reciente hoy tenemos noticias buenas para ti. O quizá no.

Cuando un buen número de firmas, entre ellas HTC, Sony o BQ, ya han anunciado cuáles de sus teléfonos van a actualizar a Android 9.0 Pie, la californiana ahora perteneciente a Lenovo ha afirmado que ya está trabajando con la última versión de Android, pero aún no se ha atrevido a confirmar cuáles de sus móviles recibirán la ansiada actualización.

De acuerdo con Andro 4 All, al día de hoy, al menos ya sabemos que salvo cambio de planes de última hora los Motorola Moto G6, G6 Play y G6 Plus recibirán la actualización a Android Pie, aunque es probable que sea la última gran actualización de la que puedan disfrutar sus poseedores. Por su parte, los Moto E5 y E5 Plus no tienen la actualización asegurada, y es posible que mueran con Android Oreo.

Como apuntan desde HD Blog, Motorola ha decidido hacer públicos sus planes con respecto a Android 9.0 Pie, aunque lo cierto es que no aclaran demasiado a todos aquellos poseedores de un terminal de la firma. En una publicación reciente realizada en su web oficial, Motorola señalaba lo siguiente:

Android 9 Pie, la próxima generación de Android está en desarrollo. Tras el lanzamiento oficial, cooperaremos con los operadores y nuestros socios tecnológicos para garantizar la actualización.

Pero desafortunadamente aún no se han especificado qué modelos se encuentran dentro de los planes de la marca. Si tuviéramos que apostar lo haríamos por los Moto Z3 Play, Moto X4 y los modelos de la serie Moto Z2, además de los ya mencionados modelos de la serie Moto G6.

Sea como sea nos mantendremos atentos ante las novedades anunciadas por la compañía y actualizaremos nuestra lista completa de móviles que se actualizarán a Android Pie cuando Motorola confirme qué modelos recibirán la actualización.