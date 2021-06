Estampida humana por tarjetas gráficas Nvidia en EU

ESTOS UNIDOS.- Escenas caóticas se registraron este jueves en una tienda de la cadena Micro Center, en Dallas Texas, EU, después que anunciara haberse reabastecido de tarjetas gráficas Nvidia.

Un usuario de Twitch, PrestonALewis, transmitió los momentos de histeria colectiva. En su video se ve que ya antes de la apertura de la tienda, decenas de personas se habían congregado a unos 30 metros del local.

Look, a store in Dallas got some new graphic cards in stock! #NVIDIAhttps://t.co/kS8jAeLG0u