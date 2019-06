¿Este es el futuro de las consolas de videojuegos? ¡Presentan Stadia!

Agencia

MÉXICO.- Después de una filtración de dudosa procedencia, ahora sí es oficial. Google anunció todo lo que necesitábamos saber sobre su plataforma de videojuegos Stadia, como precio, juegos y fecha de lanzamiento, en su primer Stadia Connect.

La misión de Google Stadia es clara: jugar sin descargas, sin parches y sin instalaciones. La Gran G quiere proponer una experiencia accesible de gaming, en la que jugadores y viewers convivan en una sola comunidad, y en la que para jugar solo sea necesaria una pantalla, una laptop, una Tablet o un smartphone, es decir, que no se requiera una consola, indica el portal Unocero.

FECHA DE LANZAMIENTO

Stadia llegará el próximo mes de noviembre (no se anunció qué día) a Bélgica, Finlandia, Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos. Como puedes verlo, México no está contemplado, pero se confirmó la plataforma eventualmente llegará a otras regiones.

JUEGOS

Hubo fuerte énfasis en que a Stadia llegarán Baldur’s Gate 3, Ghost Recon: Breakpoint, Gylt, The Division 2 y Get Packed (título que saldrá en 2020), pero en el Twitter oficial de la plataforma se posteó un video con toda esta primera ola de juegos:

• Destiny 2

• Doom Eternal

• The Crew 2

• Get Packed

• Grid

• FM

• Power Rangers: Battle for the Grid

• Mortal Kombat 11

• Farming Simulator 19

• The Elder Scrolls Online

• Darksiders: Genesis

• Trial Rising

• Wolfenstein: Youngblood

• Baldur’s Gate 3

• Just Dance

• Shadow of the Tomb Raider

• Dragon Ball Xenoverse 2

• Thumper

• Final Fantasy XV

• Ghost Recon: Breakpoint

• Rage 2

• The Division 2

• Samurai Shodown

• Metro: Exodus

• Assassin’s Creed: Odyssey

PRECIO

Stadia estará disponible en dos versiones:

Stadia Pro. Resolución 4K, HDR, 60fps, sonido 5.1 surround, juegos gratis y descuentos exclusivos. Costará 9.99 dólares al mes.

Stadia Founder’s Edition. Incluirá un control Stadia edición limitada Night Blue, Chromecast Ultra, tres meses de Stadia Pro, Destiny 2: The Collection, nombre para Stadia exclusivo y un pase para un amigo. Costará 129 dólares y ya se puede preordenar.

REQUERIMIENTOS

En la fase de lanzamiento, Stadia se podrá jugar en pantallas, computadoras de escritorio, laptops y smartphones, empezando con los Pixel 3 y Pixel 3ª de Google (más información sobre esto último, aquí).

Para vivir la máxima experiencia (4K, HDR, 60fps, sonido 5.1 surround) es necesaria una velocidad de 35Mbps, pero Google confirmó que es posible jugar con una conexión de 10Mbps, con sus respectivas bajas.

El control de Stadia tiene un botón de captura y otro de acceso al asistente de Google. También será posible jugar con controles de otras plataformas.

En el video de abajo, Susana y Uriel te explican todo lo que necesitas saber de Google Stadia.