Estos tres titulos podrían acompañar a la PS5 en su lanzamiento

MÉXICO.- En las últimas semanas, hemos escuchado muchos rumores sobre PlayStation 5, aunque ya sabemos de forma oficial su nombre, fecha de llegada y algunas de sus características.

En cuanto a la llegada de posibles juegos, aún desconocemos cuáles podrían ser, pero Sony ha prometido que tratará de complacer a los más fanáticos que han seguido todas las generaciones de PlayStation.

Durante un reciente reporte de ingresos, Sony aseguró que tanto sus estudios, como los de terceros, ya se encuentran desarrollando y trabajando en títulos que complacerán a los fans de la compañía y las consolas de la misma, indica el portal de noticias Unocero.

Esto quiere decir que, al menos los primeros juegos, serán más exclusivos de Sony y estarán más pensados para quienes han seguido la trayectoria de la compañía y no tanto para los jugadores casuales.

Así lo dejó entrever Takashi Mochizuki, periodista de tecnología y videojuegos en The Wall Street Journal a través de su cuenta oficial en Twitter.

