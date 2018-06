¡Entérate! Esto es lo nuevo de WhatsApp

Agencia

MÉXICO.- Hace unos meses, los chicos de WABetaInfo nos adelantaron que muy pronto podríamos identificar de manera sencilla los mensajes reenviados de WhatsApp. En concreto, señalaron que la plataforma tenía previsto implementar una etiqueta sobre los mensajes reenviados, de tal forma que los usuarios puedan saber de un vistazo si se trata de un contenido enviado desde otro chat.

Ahora, la función ya está activa en la versión beta de WhatsApp para Android, y próximamente llegará también a la versión estable y a la app para iOS.

¿Y en qué consiste la característica exactamente? Como decimos, se trata simplemente de una etiqueta que se muestra sobre el mensaje en cuestión. Por tanto, no recibirás una notificación en caso de que alguien reenvíe uno de tus mensajes a otro chat, del mismo modo que las demás personas tampoco verán ninguna alerta en caso de que tú envíes los suyos.

Tal como explicó WABetaInfo cuando presentó la función, el objetivo de esta medida consiste en prevenir el spam en WhatsApp. Por ello, esta nueva etiqueta ayuda a identificar los mensajes reenviados (como las letras FW o RV en el asunto de los correos electrónicos) para que las personas que los leen sepan que no es un contenido original y que puede tratarse de una molesta cadena u otro tipo de comunicación no deseada.

Para probar la nueva función desde este mismo momento tienes que formar parte del Programa Beta de WhatsApp en Google Play. Si todavía no eres un tester puedes apuntarte siguiendo estos pasos. Una vez que tengas la beta de la app para Android, verás la etiqueta "Reenviado" escrita sobre los mensajes que han sido reenviados, no en el original.

La etiqueta se mostrará siempre que se reenvíe un mensaje de un chat a otro o de otros usuarios. En caso de que reenvíes un mensaje que has escrito tú dentro del mismo chat, no aparecería ninguna marca. Como decíamos al principio, salvo esta etiqueta no habrá ningún otro aviso, así que puedes estar seguro de que no llegará una notificación a tus contactos en caso de que reenvíes sus mensajes.

Con información del portal de noticias Computer Hoy.