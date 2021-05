Éxito de ventas: Escasez de la PS5 continuará hasta 2022

Las ventas de la nueva generación de la consola de Sony han sido un éxito.

Millones de personas en el mundo no dudaron en comprar el dispositivo desde que estuvo disponible a finales de 2020. Sin embargo, en varios mercados muchos gamers se han quedado con las ganas de tener una PS5, no por falta de dinero, sino de disponibilidad, situación que, advirtió la compañía, no se solucionará pronto.

Si bien Sony ha reportado que está vendiendo una gran cantidad de PlayStation 5, pasará un buen tiempo antes de que la consola alcance su verdadero potencial de ventas. Según los informes, la compañía advirtió a los analistas que la PS5 seguirá estando escasa hasta 2022, lo que obstaculizará a los futuros compradores y sus propias ventas potenciales, según una publicación de "Bloomberg".

A pesar de que Sony vendió 7.8 millones de unidades de PS5 hasta el 31 de marzo de 2021, y proyecta vender alrededor de 14.8 millones al final de su año fiscal actual, lo que indica que existe una alta demanda de su consola y que, por lo tanto, podría llegar a vender más, la realidad es que no puede mantenerse al día con la oferta debido a la escasez de chips y otros componentes.

Por lo anterior es que, al igual que otras industrias que dependen de los semiconductores, Sony no puede proporcionar una estimación de cuándo mejorará esa situación. "No creo que la demanda se esté calmando este año e incluso si aseguramos muchos más dispositivos y producimos muchas más unidades de PlayStation 5 el próximo año, nuestra oferta no podría alcanzar la demanda", dijo el director financiero de Sony Hiroki Totoki a los analistas. Sin embargo, también declaró: “"Hemos vendido más de 100 millones de unidades de PlayStation 4 y, teniendo en cuenta nuestra participación en el mercado y nuestra reputación, no puedo imaginar que la demanda caiga fácilmente".

Para Sony, la situación es particularmente mala ya que no puede capitalizar completamente el exitoso lanzamiento de la PS5 mientras los compradores aún están entusiasmados con su lanzamiento. Además, ahora que la pandemia de Covid-19 se está empezando a controlar, poco a poco las personas comenzarán a salir más de sus casas, lo que significa menos tiempo para dedicar a los videojuegos.

Escasez de chips

Hay que señalar que Sony no es el único fabricante de consolas con problemas debido a la falta de suministros de chips. Nintendo también advirtió sobre la escasez de componentes a pesar de haber reportado un trimestre de ventas de gran éxito.

Y no solo se trata de los videojuegos, desde hace meses, industrias como la automotriz y la de tecnología han advertido que la escasez de chips está provocando un retraso en la fabricación de diversos dispositivos y la situación no mejorará pronto. En marzo pasado, de acuerdo con el medio Bloomberg, el proveedor taiwanés de paneles para semiconductores Innolux Corp. dijo que la crisis actual de chips podría durar más allá de este año.

"La oferta en las fundiciones es muy escasa. La capacidad en el espacio de pruebas y empaquetado de chips también es reducida", dijo a los analistas James Yang, presidente de la filial de Foxconn, en una conferencia de ganancias. Y alertó que el cuello de botella en el suministro de chips podría seguir sin resolverse en la primera mitad de 2022.

De acuerdo con el especialista, debido a la situación actual, algunos equipos de envasado de chips tardan ahora 11 meses en enviarse. Y los fabricantes de semiconductores no están ampliando la capacidad para las obleas de 8 pulgadas necesarias para chips de administración de energía y circuitos integrados de controladores de pantalla que son necesarios para los fabricantes de automóviles y los teléfonos inteligentes con compatibilidad 5G que necesitan de este tipo de elementos.

