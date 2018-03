Evita que tu celular explote con estos consejos

Agencia

ESPAÑA.- Los móviles que explotan protagonizaban noticias aisladas cada cierto tiempo hasta que, en 2016, Samsung lanzó la primera hornada del Note 7. Se trataba de un móvil de gama alta que, sin embargo, tenía un fallo en el diseño de la batería que provocaba que el terminal acabara explotando o incendiándose sin motivo aparente.

Los ''teléfonos que explotaban'' se convirtieron casi en una broma debido a la cantidad tan grande de unidades defectuosas, y la investigación de la compañía coreana determinó que, efectivamente, la batería era el elemento defectuoso del Note 7. El de Samsung fue uno de los casos más notorios, pero no el único. Y es que, de vez en cuando saltan noticias sobre accidentes y lesiones provocados por la explosión de un móvil, informa Computer Hoy.

Aunque ya tiene unos años (se lanzó en enero del 2010), el Nokia 5233 es un móvil muy popular en algunos países como India, donde es de los teléfonos más vendidos en Amazon. Allí se puede adquirir por menos de 50 dólares, pero ocho años no pasan en balde para un teléfono y, sobre todo, para su batería.

Una joven de 18 años llamada Uma Oram murió debido a la explosión de un celular de este modelo. Oram se encontraba hablando por el móvil cuando lo conectó a la corriente y, de repente, explotó causándole serias heridas en el pecho y la mano, lo que provocó que perdiera la vida.

Tips para que no explote un celular

Lo mejor para cuidar la terminal es cumplir las recomendaciones del fabricante. Normalmente, cada móvil viene con unas instrucciones que pone al día sobre los cuidados del dispositivo.

Uno que hay que leer es el apartado de la batería, ya que ahí dirá la temperatura máxima y mínima que puede soportar el terminal sin fallar.

Hay fallos, como los que produce un frío extremo, que pueden ser fatales para el teléfono móvil, pero el calor es más peligroso ya que el móvil puede incendiarse o explotar, directamente.

¿Cómo prevenirlo?

Un cargador oficial en un estado óptimo generará (y filtrará), la energía que necesita el dispositivo. Proteger el móvil con una funda también hace mucho ya que, si se nos cae constantemente, los conductos que aislan los diferentes componentes de la batería pueden dañarse y provocar una explosión.

Otro tema a tener en cuenta, sobre todo con los móviles antiguos que tienen baterías intercambiables, es si la batería es oficial o no. Una batería oficial, por norma general, pasa unos controles de calidad más exhaustivos que velan por el correcto funcionamiento de la misma. Sí, puede haber un caso como en el Note 7, donde fue un defecto de fabricación el culpable de la situación, pero no es lo que suele ocurrir.

Con el paso del tiempo la batería pierde sus propiedades y, sobre todo en el caso de los móviles viejos, como el Nokia 5233, podemos estar tentados a comprar otra batería no original. Aún no se sabe si este ha sido el motivo de la explosión del Nokia 5233 que ha matado a la joven Uma Oram, pero está claro que el tiempo no pasa en vano.