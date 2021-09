Facebook comete un "error" con etiquetado racista hacia afrodescendientes

ESTADOS UNIDOS.- Facebook anunció este viernes que deshabilitó la función de recomendación de temas luego de que asoció erróneamente a hombres negros con "primates", en un video publicado en la red social.

El video en cuestión fue publicado en junio de 2020 por el medio Daily Mail, bajo el título "Un hombre blanco llama a la policía contra un hombre negro en el puerto marítimo", y, según varios internautas citados por The New York Times, los usuarios de la red social recibieron un aviso generado automáticamente preguntando si querían "seguir viendo videos sobre primates".

La medida de Facebook llega tras la queja de Darci Groves, antigua responsable de diseño de contenido de la plataforma, en una publicación en Twitter con la captura de pantalla de la recomendación y el texto: "Este mensaje de 'seguir viendo' es inaceptable. Y a pesar de que el video tiene más de un año, un amigo recibió este mensaje ayer. Amigos en FB, por favor escalen. Esto es atroz", escribió la exempleada.

Um. This “keep seeing” prompt is unacceptable, @Facebook. And despite the video being more than a year old, a friend got this prompt yesterday. Friends at FB, please escalate. This is egregious. pic.twitter.com/vEHdnvF8ui