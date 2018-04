¡La crisis de Facebook empeora! También espían Messenger

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La crisis de Facebook empeora cada vez más pues no sólo rectificó la cifra sobre los afectados por el caso de Cambridge Analytica (pasó de 50 a 87 millones de usuarios), sino que ahora también confirmó que la plataforma tiene acceso a todos los mensajes que escribes en Messenger y que, debido a la sofisticación de las aplicaciones, es muy probable que los datos de todos los usuarios de Facebook estén en riesgo.

A través de un comunicado enviado a Bloomberg, Facebook admitió que la plataforma escanea y analiza todos los enlaces, fotografías e incluso mensajes que se envían a través de Messenger; todo con el objetivo de evitar o prevenir que se incumplan sus términos de servicio o se esté incurriendo en prácticas abusivas como distribución de pornografía infantil o cyberbullying.

“En Messenger, cuando envías una foto, nuestros sistemas automatizados la escanean usando tecnología de comparación de imágenes para detectar imágenes de explotación o pornografía infantil”, aclaró la empresa.

Hay que tomar en cuenta que hasta este punto, no hay humanos revisando el contenido; sin embargo eso no significa que no lo hagan. Cuando un mensaje es reportado, entran los moderadores a leer las conversaciones y determinar si es una violación o no a sus políticas de comunidad.

Aunque Facebook asegura que sigue un modelo similar al de otras empresas, WhatsApp -propiedad de Facebook- podría quedar excenta de estas prácticas, pues sus chats están encriptados y sólo los participantes tienen acceso a la llave digital.

En una entrevista telefónica que Mark Zuckerberg tuvo con reporteros de varias partes del mundo, el fundador de Facebook aseguró que las herramientas mediante las cuales obtuvieron la información personal de millones de usuarios eran tan sofisticada que si usas Facebook, es muy probable que alguien haya tenido acceso a tus datos.

Con información del portal de noticias Milenio.