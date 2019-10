Facebook estrena sección de noticias y colaborará con medios

Agencia

CDMX.- Facebook presentó una nueva sección dedicada al periodismo “profundamente informado y bien sustentado”, con noticias y artículos de unas 200 organizaciones informativas.

De acuerdo a Vanguardia, entre las firmas participantes figuran The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y el portal BuzzFeed.

Una de las novedades de esta iniciativa es que, por primera vez, Facebook pagará dinero a algunas de las organizaciones de las que publicará materiales.

De acuerdo con el portal Bloomberg, que participará en la iniciativa, la firma californiana pagará entre un millón y tres millones de dólares a algunas de las compañías periodísticas por colocar sus artículos en la nueva sección llamada Facebook News