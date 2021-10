Facebook, Instagram, WhatsApp se caen a nivel mundial; Telcel se les une

No es tu internet, Facebook, Instagram y WhatsApp, incluso Telcel y Telmex se encuentran con fallas inactivos para usuarios de todo el mundo.

La interrupción está afectando a las plataforma propiedad de Facebook, de acuerdo con los datos de Downdetector y Twitter.

Las fallas en las plataformas de redes sociales y en el servicio de telecomunicaciones (Telcel) parecen haber comenzado a las 10:44 de la mañana.

Si bien algunas interrupciones de Facebook, Instagram y WhatsApp solo afectan ciertas regiones geográficas, los servicios están caídos en todo el mundo hoy. Esto Incluye, México, Estados Unidos, Reino Unido y más.

De igual manera, Telmex se unió a la caída masiva y se reportó fallas en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Chihuahua y Tabasco, entre otros.

El problema parece estar relaciona con algún tipo de DNS que afecta a los servidores de Facebook.

Por su parte, Telcel no ha informado nada al respecto de la falla, del cual Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Mérida son los más afectados.

