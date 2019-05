Facebook lanza 5 mil becas para estudiar Inteligencia Artificial

Redacción/SIPSE

México.- La red social Facebook ha puesto a disposición 5 mil becas para estudiar Inteligencia Artificial a través de Udacity, una plataforma de aprendizaje continuo basada en California.

El curso tiene una duración de tres meses y se tomará a distancia, desde cualquier país del mundo. El primer requisito para solicitar la beca es ser mayor de 18 años, con conocimiento de Python y de aprendizaje automático.

Si cumples con esas condiciones, lo que tienes que hacer es ingresar a Udacity.com y buscar el curso “Secure and Private AI Scholarchip Challenge from Facebook” y hacer click en “apply now”.

Inteligencia Artificial, la mayor apuesta de Facebook

Según el portal, con esta beca se busca probar mejores modelos de Inteligencia Artificial para un uso seguro y “usando datos privados distribuidos con privacidad diferencial, aprendizaje federado y técnicas de computación encriptadas”.

Pero toma nota, tanto el registro como el curso son en inglés, y el último día para inscribirte es el próximo 21 de mayo.

El enfoque del curso es la seguridad y privacidad de los usuarios, uno de los temas que más le preocupa a Facebook, pero también uno de sus proyectos más ambiciosos.