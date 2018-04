¡Sorpresa! Puedes enviar fotos 360 por Facebook Messenger

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de hoy, la red social Facebook ya permite a los usuarios compartir a través de Messenger fotografías en 360 grados, en todo el mundo, y videos de alta resolución sólo en algunos países.

"A principios de este año compartimos que la capacidad de enviar fotos, videos, pegatinas y GIF en Messenger es extremadamente popular y ahora seguimos haciendo que estas características sean más ricas, nítidas y mejores que nunca", afirmó este martes en un comunicado.

Refirió que las fotos 360 grados y panorámicas brindarán la posibilidad de compartir vistas más inmersivas de tu mundo, desde paisajes impresionantes hasta la codiciada vista al mar desde la habitación de tu hotel o la apariencia de tu nuevo apartamento.

Facebook informó que para que los internautas puedan probar estas nuevas funciones, primero deben actualizar su aplicación de Messenger para asegurarse de tener la última versión.

Para poder compartir fotos en 360 grados en Messenger, solo tendrán que configurar la cámara del teléfono para obtener una panorámica o bien capturar este tipo de imágenes con una aplicación o una cámara.

Today, we've introduced the ability to send 360 degree photos and HD quality videos in Messenger. Simply send from your camera roll to any chat in Messenger to share moments as you've captured. pic.twitter.com/zFFCgMyiim