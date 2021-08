Facebook prepara el nuevo botón para "orar"

ESTADOS UNIDOS.- La gigante red social lanzó una nueva función para pedir oraciones, una herramienta que algunos líderes religiosos aceptaron de buena gana como una forma innovadora para involucrar en línea a los creyentes. Otros la observan con cautela mientras tantean su practicidad ante las preocupaciones de privacidad y seguridad que tienen con Facebook.

Si en Grupos de Facebook se usa la función, los miembros pueden aprovecharla para reunir el poder de la oración para próximas entrevistas de trabajo, enfermedades o desafíos personales, ya sean pequeños o grandes.

Después de crear una publicación, otros usuarios pueden tocar el botón “Orar”, responder con un “Me gusta” u otra reacción, dejar un comentario o enviar un mensaje directo.

Facebook comenzó a probar el botón en Estados Unidos en diciembre como parte de un esfuerzo continuo para apoyar a las comunidades religiosas, según un comunicado atribuido a un vocero de la empresa.

El reverendo Robert Jeffress de la iglesia First Baptist en Dallas, fue uno de los pastores en aceptar con entusiasmo la función de oración.

So I just had this “Introducing Prayer Posts” pop up as a new fb feature on my profile. Anyone else seeing this? Wondering what fb algorithm thinks it knows about me? pic.twitter.com/TnP1reKDGR