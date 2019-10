¿Fan de los emojis? Microsoft tendrá teclados con un botón especial para ellos

Agencia

MÉXICO.- Los emojis, dibujos que pueden representar o complementar ideas complejas, desde su surgimiento han ganado terreno en la vida cotidiana de la gente, especialmente en los terrenos de los teléfonos inteligentes, tal es su importancia que ahora, los equipos de cómputo se está adaptando a ellos.

De acuerdo a Infobae, debido a la relevancia de estos símbolos, Microsoft introdujo una nueva tecla especialmente dedicada a ellos. Cabe decir que el momento de su revelación fue al mismo tiempo del anuncio de los nuevos dispositivos Surface 2019, pero acerca del nuevo botón no se hizo mucho revuelo, sino hasta ahora.

La tecla estará disponible en los nuevos teclados de Microsoft: Ergonomic Keyboard y Bluetooth Keyboard, los cuales saldrán a la venta en Estados Unidos el próximo 15 de octubre, y al presionarla, abrirá un menú con los emojis disponibles en la nueva versión de Windows 10.

También te puede interesa: WhatsApp dejará que personalices tus emojis en el futuro

No obstante, un elemento importante para aclarar es que no se podrá asignar un emoji a un comando para escribirlo de manera rápida, sino que únicamente se podrá ahorrar tiempo al no tener que usar el ratón para abrir el panel de selección de los iconos.

De acuerdo con el portal de tecnología The Verge, con esta acción, Microsoft está busca implementar este tipo de elementos comunicativos en su dinámica común, pero aún queda la duda de si compañías terceras los adoptarán en algún momento, aunque debido a la popularidad de estos caracteres se trata de un hecho sumamente viable.

Un elemento que también ha agregado el gigante tecnológico y del cual ya se hablaba desde junio de este año es la tecla de Office, misma que estará ubicada entre Alt Gr y Ctrl.

En este caso, su funcionamiento se basará en la creación de atajos desde el teclado para abrir las aplicaciones de la paquetería como Word, Excel, y Power Point. Con este tipo de comandos, el usuario tendrá la posibilidad de compartir documentos sin la necesidad de entrar a las carpetas donde se guardaron.

Aunque puede parecer intrascendente para algunas personas, la tecla pasó por una serie de metódicas pruebas en cuanto a su diseño y de hecho a partir de una encuesta secreta acerca de qué le agregaría o qué cosas no les gustó a los usuarios de prueba fue como se descubrió el hecho de que la ingresarían pronto en nuevos teclados.

A inicios de mes, la compañía de Alburquerque, Nuevo México, presentó sus novedades más importantes en cuestión de computadoras y otro tipo de dispositivos electrónicos, entre los que destacó una nueva generación de ordenadores portátiles conformada por la Surface Laptop 3 y la tableta Surface Pro 7.