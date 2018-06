Fans acosan al creador de super smash bros

CIUDAD DE MÉXICO.- En ocasiones el fanatismo de las personas llega a niveles tan exagerados que los hace incurrir en actos deleznables. Por ejemplo tenemos el caso de los miembros de la comunidad de Super Smash Bros, informó Atomix.

Que han comenzado a acosar al creador de los juegos, Masahiro Sakurai, por no cumplirles un absurdo capricho: incluir al personaje de Waluigi como peleador en Super Smash Bros. Ultimate.

Recapitulemos un poco. Tras la revelación de Super Smash Bros. Ultimate, en Internet se volvieron recurrentes las bromas que mofaban de que Waluigi fuese ignorado para ser incluido como personaje controlable en el juego.

Si bien los memes se hicieron con la intención de divertir a los fanáticos del juego, éstos no fueron tomados con buenos ojos por muchas personas que, ante la situación, empezaron a acosar y reclamar a Sakurai por su decisión de no incluirlo y dejarlo como un Assist Trophy.

Lamentablemente la situación se salió de control y, lo que en un inicio comenzó como una mera broma, se convirtió en algo molesto para el creativo que ahora ha recibido ataques y hasta amenazas por la situación.

Para enmendar esto, se reporta que Sakurai ya empezó a bloquear a todas esas personas de las que ha recibido agresiones e, incluso, se rumora que podría dejar las redes sociales si es que las cosas continúan empeorando.

Certain Waluigi fans have been targeting Sakurai's social media account, spamming him with highly inappropriate content. Sakurai has begun blocking these accounts.



You are not funny, you're doing NOTHING constructive to promote your cause, and you are HARASSING this man. STOP IT