FBI confirma compra de Pegasus para “probar y evaluar el producto”

El FBI confirmó la compra del poderoso spyware Pegasus de NSO Group, cuyo abuso crónico para espiar a periodistas, disidentes y activistas de derechos humanos ha quedado establecido desde hace tiempo. La agencia indicó que su motivación fue “mantenernos al tanto de las tecnologías y los productos comerciales emergentes”.

2022 marks 20 years for the #FBI's Cyber Division.

Visit https://t.co/QvfYL7Z6ci to read about the enduring partnerships that help us combat cyber threats.