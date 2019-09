Filtran las caricaturas retro que estarán disponibles en Disney+

Agencia

MÉXICO.- Disney+ está en camino y con él se expandirá la oferta de plataformas para ver series y películas en streaming.

Hasta el momento sabemos cuáles serán los productos que llegarán en una primera fase a la plataforma, pero ahora, de acuerdo con un usuario de Europa que dice estar testéandola mediante una prueba gratis, varias series animadas retro también formarán parte del catálogo de Disney+.

Los reportes del usuario, vía The Playlist, hacen énfasis en que estas animaciones son las de los superhéroes de Marvel que se transmitían en el canal Fox Kids, es decir, aquellas con las que muchos fans actuales de la editorial crecieron en los 90, indica el portal de noticias en su sitio web.

Según el usuario, las series que llegarán a Disney+ son X-Men: The Animated Series, Spider-Man: The Animated Series, Fantastic Four: The Animated Series, Iron Man y The Incredible Hulk.

Estas series fueron producto de las alianzas que Marvel formó con Fox y Saban Entertainment en los 90, siendo las series de X-Men y Spider-Man las más populares en México.

Esas mismas dos series son consideradas, junto con Batman: The Animated Series, piezas clave para la popularidad de los superhéroes en los 90. Desafortunadamente Spider-Man: The Animated Series fue cancelada tras 65 episodios al aire, luego de que el productor Avi Arad y el canal Fox Kids no llegaran a un acuerdo sobre el futuro del arácnido en la televisión.

Disney+ será el servicio de streaming con el que la casa del ratón competirá contra opciones consolidadas como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Go.

La idea de la empresa es que todos sus productos originales sean retirados de otras plataformas para que existan solo en Disney+.

El servicio contará con producciones originales, de entre las que sobresale The Mandalorian, la primera serie live-action de Star Wars.