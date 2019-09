Filtran los posibles precios de los iPhone XI de 2019

Agencia

MÉXICO.- Falta muy poco tiempo para conocer, de forma oficial, todas las características del iPhone 11 y sus diferentes versiones. De hecho, los nuevos dispositivos móviles de Apple se presentarán el próximo 10 de septiembre.

Sin embargo, a unos cuantos días de la presentación, se filtraron las características finales y precios del iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max, indica el portal de noticias Unocero.

No hay forma de comprobar de dónde provienen estos datos, pero, algunos rumores ya nos habían dado luz sobre las características de los tres dispositivos.

This year, it’s all about the cameras! If you’re upgrading this year, which model would you get? #iPhone11 pic.twitter.com/3T506bqLOH