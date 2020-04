"Final Fantasy VII Remake" consolida su éxito en Reino Unido

MÉXICO.- El título "Final Fantasy VII Remake" sin duda alguna ha sido uno de los más esperados por los gamers, razón por la cual, desde su lanzamiento el pasado 10 de abril para el PlayStation 4, el juego de Square Enix logró posicionarse como el más vendido en Reino Unido.

De acuerdo con el portal "GamesIndustry.biz", "Final Fantasy VII Remake" logró vender la mitad de lo conseguido por "Final Fantasy XV" en su debut hace cuatro años, además de calificarlo como "el juego físico más vendido en Reino Unido la semana pasada".

Cabe señalar que el mencionado reporte, solamente hace referencia a las unidades distribuidas de forma física, por lo que es probable que el número de copias sea mayor, si se toma en cuenta que la versión digital fue la principal opción para varios gamers a causa de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, destaca el hecho de que el título de Square Enix logró vender el doble de las ventas de lanzamiento de "Resident Evil 3 Remake" la semana pasada. De igual manera llama la atención que "Animal Crossing: New Horizons" continua en los primeros puestos, con 1.5 millones de copias físicas vendidas.

A continuación te presentamos el top ten de los videojuegos en Reino Unido:

"Final Fantasy VII Remake" "Call of Duty: Modern Warfare" "Animal Crossing: New Horizons" "FIFA 20" "Mario Kart 8: Deluxe" "Forza Horizon 4" "Resident Evil 3" "Star Wars Jedi: Fallen Order" "Grand Theft Auto 5" "The Last of Us: Remastered"

La cantidad de juegos físicos vendidos en el Reino Unido en lo que va del año ha aumentado un poco más del 3% interanual, un cambio drástico desde hace unas semanas cuando el mercado bajó más del 20%.

Pero no han sido los nuevos juegos los que han impulsado este aumento año tras año, sino los títulos menos recientes como Call of Duty: Modern Warfare, FIFA 20 y Mario Kart 8 Deluxe, junto con juegos de consola como Forza Horizon 4, The Last of Us Remastered y Horizon Zero Dawn.