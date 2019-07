Así te cambian de compañía telefónica sin tu permiso

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día eres de una compañía telefónica y al siguiente, sin haberlo solicitado, ya estás en otra. Es un problema que ha incrementado notoriamente este año y se conoce como “portabilidad con dolo”.

Consiste en llamadas en las que te invitan a cambiar de compañía telefónica ofreciendo otros beneficios sin tu consentimiento. Luego llega un mensaje SMS en donde aparece un NIP el cual tiene que ser otorgado al vendedor que realiza la llamada para realizar supuestamente el cambio de compañía.

“Los usuarios están recibiendo, en su mayoría, llamadas telefónicas por las cuales un tercero, en este caso no son los operadores los que están realizando esta práctica, son vendedores, son distribuidores, que se benefician por comisiones por venta de líneas telefónicas, por cambios y nuevas contrataciones hacia los operadores”, Radamés Camargo, analista de The CIU.

Es importante distinguir que este fenómeno no tiene que ver con el fenómeno de portabilidad, esto es un fraude, dice a Forbes México, Daniel Ríos, vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de AT&T México.

“Un fraude que no es distinto al que te pueden hacer en una tarjeta de crédito, o en algún otro tipo, en el cual tus datos van de por medio, justo los datos personales”, advierte.

El directivo aseguró que este tema va más allá de empresas, que no necesariamente responde a un modus en el que las compañías estén trabajando, sino que más bien se trata de un ente, un agente dice, que obtiene beneficios a partir de esto.

“No es un fraude de operadores, es un fraude de otros agentes que están obteniendo beneficios a partir de esto. Es un fraude que nos preocupa mucho porque el más vulnerado está siendo el consumidor”, cuenta.

Quejas en aumento

Tan solo en lo que fue el primer trimestre de este 2019 ha aumentado notoriamente la proporción de inconformidades relativas al proceso de Portabilidad Numérica (PN) en México, al pasar de un 11.9% del total en el primer trimestre de 2018 a 23.0% durante este mismo periodo de 2019, de acuerdo con los Informes Estadísticos Soy Usuario, elaborados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Algo que creció dramáticamente comparándolo de un año atrás fue la proporción de inconformidades respecto a la portabilidad numérica. La totalidad de este universo nosotros pensamos que efectivamente se debe a portabilidad numérica no deseada, o al menos que sea que la portabilidad no haya sido en 24 horas o tardó mucho más que eso, pero realmente no vemos otra atenuante en ese sentido”, detalla Radamés Camargo.

De acuerdo con cálculos de la industria, este fenómeno podría ascender a poco más de 10% de los números portados.

“Los casos que tiene reportados el IFT, son tan solo una proporción de los que realmente estima la industria, porque detrás de todo esto también están los operadores muy vigilantes de este tema. Estiman que es un volumen como del 10% de los números portados, entonces, el último dato que tenemos que es el del primer trimestre del 2019 y son 4.8 millones de líneas móviles, entonces imagínate de 4.8 millones de líneas móviles el 10% realmente es un número gigantesco de las portaciones que fueron no consentidas. Es un tema preocupante, porque aparte no se están presentando todas las denuncias por un tema de desconocimiento”, dice el vocero de The CIU.

(Con información de Forbes)