Gmail cumple 15 años y lo festeja con nuevas funciones

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La plataforma de correo electrónico Gmail está cumpliendo 15 años desde que fue lanzada por Google, y para festejar este cumpleaños, la compañía anunció nuevas funciones, como la posibilidad de programar el envío de correos para más tarde y la introducción de las respuestas inteligentes de Smart Compose en español en su versión para Android.

Smart Compose, que según la compañía ahorra a los usuarios la escritura de mil millones de caracteres cada semana, ya se encuentra disponible en otras tres lenguas europeas además del español: francés, italiano y portugués. Por el momento están disponibles en Android, y llegarán pronto también a iOS.

También te puede interesar: Modo oscuro de WhatsApp llegará a Android: así lucirá

La función también adquiere también otras novedades, introduciendo la capacidad de adaptarse al estilo de escritura de cada usuario para los saludos y sugiriendo también un asunto para los correos basándose en su contenido.

Además, Gmail recibió también una nueva función mediante la que permite escribir un correo electrónico y programar su envío para más tarde, seleccionando una fecha posterior. Esto está estimado especialmente para "respetar el bienestar digital de todo el mundo", según Google.

La plataforma de correo electrónico agregó también una novedad a las acciones que permite hacer dentro de un mismo correo, anunciadas la pasada semana, mediante la cual la información relativa a un correo permanece siempre actualizada.

El 1 de abril de 2004, coincidiendo con el April Fool's Day —el día de los inocentes en los países anglosajones—, Google lanzó su plataforma de correo electrónico Gmail, el primer miembro de su catálogo de herramientas G Suite, ya que hasta el momento el único servicio de la compañía era su buscador homónimo.

Thank you for taking this journey with us and here's to another 15 years and counting! 🎉 https://t.co/c6NaSi8ML9 #HBDgmail pic.twitter.com/k1CIMocu9z