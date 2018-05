¿Adicto al teléfono? Google tiene la solución (Video)

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia de desarrolladores de Google I/O 2018, la compañía presentó el nuevo sistema operativo para los teléfonos Android el cual será llamado "P".

Esta nueva actualización tendrá dos objetivos principales: ayudar a los usuarios a no abusar de sus teléfonos y a mejorar la navegación del smartphone con una interfaz actualizada y visualmente más atractiva.

Sameer Samat, vicepresidente de gestión de producto para Android, dijo que ellos "tienen una responsabilidad de hacer más" por los usuarios, por eso presentaron Digital Well Being (Bienestar Digital), que combina una serie de funciones en los teléfonos para ayudar al usuario a no abusar de sus dispositivos.

Entre las nuevas funciones se encuentra un tablero que muestra al usuario cuándo minutos usa el teléfono al día, cuántas notificaciones recibe, una gráfica que dice cuánto tiempo utiliza cada aplicación en su teléfono, todo desglosado por hora.

Dentro del mismo, los usuarios podrán definir un tiempo máximo de uso para cada aplicación. Al estar cerca de consumir todos los minutos, un mensaje aparecerá advirtiendo que la aplicación quedará pausada, y al terminarse el tiempo, el ícono de la app quedará en gris y los usuarios no podrán acceder a ella a no ser que cambien la configuración nuevamente.

Otra novedad es la de Wind Down (Relajarse), en la cual el teléfono se pondrá en escala de grises y activará la función de no molestar, luego de que el usuario ingrese la hora a la que planea dormir. El teléfono servirá, pero se mantendrá en gris para evitar que al usuario le dé tentación de seguirlo usando.

Por otro lado, cuando el modo de no molestar esté activado, el teléfono no mostrará ninguna notificación y solo permitirá llamadas importantes de contactos preestablecidos.

Android P también dará la opción de tener más control sobre las notificaciones. Por ejemplo, cuando un usuario constantemente elimine las notificaciones de una aplicación, el teléfono le preguntará si quiere seguir recibiendo los avisos de esa app, además habrá un nuevo menú que permitirá organizar de manera más sencilla las notificaciones de todas las aplicaciones.