Facebook presenta su nueva asistente virtual, 'Portal'

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La espera ha terminado y Portal, el nuevo asistente con pantalla de Facebook ha llegado, y lo ha hecho de manera ruidosa porque con él llegan varias herramientas que le serán útiles a los usuarios de la red social.

El anuncio se ha dado este lunes y como se sabe, Portal llegará a competir directamente con los demás asistentes virtuales como Alexa, Google Assistant y Siri, así que su apariencia es similar a éstos, por ello es que también es una pantalla conectada que permite hacer video llamadas por medio de la cámara de gran angular que tiene integrada, indica el portal de noticias Unocero.

También te puede interesar: ¿Poca memoria? Facebook Lite comenzará a funcionar en iPhone

Asimismo, se cuenta con dos algoritmos que hacen mucho mejor la experiencia de las videoconferencias, y éstos son Smart Camera y Smart Sound, los cuales por su mismo nombre pueden delatar qué es lo que harán, pero aquí se los explicamos mejor.

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI