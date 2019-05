Google confirma caída de Gmail

Agencia

SAN FRANCISCO, Estados Unidos.- Alrededor de las 17 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, usuarios reportaron problemas para acceder al servicio de Gmail.

finally heard back from a source I’ve been trying to get a hold of for weeks and of course @gmail is down now and I can’t reply 🙃 — Stephanie Talmadge (@srtalmadge) May 6, 2019

Los problemas más recurrentes son de acceso (37%); para recibir correos (33%); y en la versión web, (29%)

Is gmail melting down, or is my mom’s internet connection melting down? I keep getting weird errors while trying to use gmail and send emails. — John Aravosis 🇺🇸 (@aravosis) May 6, 2019

Google confirmó que tiene problemas con los servidores de correo.