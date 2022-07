Google Hangouts cerrará en noviembre

Después de cancelar Hangouts de Google para usuarios de Workspace en febrero, Google ahora está comenzando el proceso de migrar usuarios de Hangouts personales y gratuitos a Chat.

En un anuncio publicado en su blog, Google dice que las personas que todavía usan la aplicación móvil Hangouts verán un aviso para pasar a Chat.

En cuanto a los usuarios que usan Hangouts en Gmail en la web, Google dice que no comenzará a pedirles a los usuarios que cambien a Chat hasta julio.

Hangouts se podrá utilizar en su sitio de escritorio hasta noviembre, y Google dice que advertirá a los usuarios con "al menos un mes" de anticipación antes de comenzar a señalar el sitio de Hangouts a Chat.

Google Hangouts is being upgraded to #GoogleChat. Hangouts users can expect to be prompted to switch to Chat in Gmail or the Chat app. Read more to learn how Chat provides users a better experience by being more powerful, helpful and integrated → https://t.co/Bif13WgYdu pic.twitter.com/FEDJ7tLWBI