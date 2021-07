Google lanza 'doodle' en forma de videojuego para celebrar de los J.O de Tokio

ESTADOS UNIDOS.- Este viernes, Google ha lanzado un original 'doodle' en forma de videojuego bajo la denominación 'Doodle Champion Island Games', con motivo del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El estudio de animación japonés Studio 4°C ayudó al gigante tecnológico estadounidense a crear el que hasta ahora es el más grande 'doodle' interactivo de la historia.

Para jugar, el usuario solo tiene que entrar en el buscador de Google y pinchar en la imagen principal que aparece. A continuación se muestra una animación en la que aparece un gato calicó llamado Lucky llegando a una isla de aspecto típicamente japonés.

El jugador tiene que elegir uno de los cuatro equipos y pasar siete minijuegos, cada uno de ellos relacionado con un deporte olímpico y cuyo rival es una figura del folclore nipón:

