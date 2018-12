Finalmente, Google Lens está disponible en iOS

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Ha pasado un año, aproximadamente, desde que Google Lens se lanzó de manera oficial en varios dispositivos, pero nunca en alguno de Apple, pero eso está por cambiar.

Después de esperar mucho tiempo, la famosa herramienta de búsqueda visual de Google, que sólo estaba disponible para Android, hoy se ha expandido oficialmente hacia el mundo de los iPhone y iPad, indica el portal de noticias UNOCERO en su sitio web.

El anuncio, que se dio a través de la cuenta de Twitter de la gran G, alegro a cientos de usuarios que de ahora en adelante podrán identificar todo tipo de objetos y hasta textos con tan sólo enfocarlos con su cámara.

Es importante saber que esta característica ya estaba presente en iOS desde Google Fotos, pero es hasta ahora que llega de manera oficial y nativa a la cámara de los productos de Apple.

You’ve always wanted to know what type of 🐶 that is. With Google Lens in the Google app on iOS, now you can → https://t.co/xGQysOoSug pic.twitter.com/JG4ydIo1h3