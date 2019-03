Google ofrece paseo virtual por la historia de la humanidad

Notimex

México.- Con el apoyo de 110 instituciones, entre las que figuran la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) y la NASA, además de curadores y archivistas de 23 países, Google ofrece a los internautas la experiencia de observar 350 exhibiciones interactivas y hacer todo un paseo virtual por la historia de la humanidad.

En estos recorridos, los visitantes podrán apreciar la evolución de diversas herramientas hechas en distintos momentos de la historia humana.

La finalidad de este programa que lleva por título "Once Upon a Try" es celebrar a los íconos de la humanidad, por lo que se podrán apreciar herramientas de la Edad de Piedra, trabajos de grandes científicos, como algunas páginas escritas por Albert Einstein o imágenes del laboratorio de Marie Curie.

Además, gracias a las agencias espaciales, los usuarios de esta plataforma podrán realizar recorridos en una experiencia 360 grados de sitios como el gran Colisionador de Hadrones de 27 kilómetros de largo o la Estación Espacial Internacional.

Con la nueva aplicación desarrollada por el CERN, los internautas podrán explorar los conocimientos que el ser humano tiene sobre el origen de la humanidad y la evolución del universo.

Además, podrán acceder a un archivo de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) que cuenta con 127 mil imágenes, las cuales, se podrán ver mediante una herramienta llamada Visual Universe, desarrollada por la agencia espacial estadunidense.

La experiencia diseñada por Google Arts & Culture también reconoce el trabajo de quienes al investigar se enfrentaron al fracaso, con lo que los exploradores virtuales de la historia humana podrán ver la importancia de intentar hacer las cosas, cuando se trata de conocer más sobre los misterios del universo o en la búsqueda de alguna solución a problemas cotidianos como las enfermedades.

¿Dónde se puede acceder al paseo virtual por la historia de la humanidad de Google?

Los interesados en explorar la nueva experiencia que ofrece Google en "Once Upon a Try" pueden acceder a la misma, mediante Google Arts & Culture o a través de la nueva aplicación para iOS o Android.