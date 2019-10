Google recuerda a sus apps 'muertas' con este divertido cementerio

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Google ha creado un cementerio en uno de sus edificios, ubicado en Seattle (EE.UU.), adornado para este Halloween, pero dedicado a algunos de sus servicios ya desaparecidos, según se aprecia en una fotografía compartida el miércoles pasado en Twitter por Dana Fried, trabajadora de esta compañía estadounidense.

También te puede interesar: En el cumpleaños de Google te contamos qué significa su nombre

De acuerdo a RT, en la instantánea se observan varias lápidas y algunas de ellas rinden homenaje a Google+, Google Reader, Google Wave, Google Buzz, Picasa y Orkut. "No estoy segura de si es espeluznante o simplemente triste", reza el mensaje que acompaña a la imagen.

Not sure whether spooky or just sad? pic.twitter.com/E8uvavkuQf