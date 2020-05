¡Grand Theft Auto V es gratis!, pero la tienda virtual “Epic Games Store” colapsa

Ciudad de México.- Después de que se confirmara que Grand Theft Auto V estaría disponible gratuitamente a través de su tienda digital, varias plataformas de la compañía Epic Games están presentando fallas por el alto tráfico de usuarios.

We are currently experiencing high traffic on the Epic Games Store.



We are aware that users may be encountering slow loading times, 500 errors, or launcher crashing at this time and we are actively working to scale. We'll provide an update as soon as we can.