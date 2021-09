A través de su red social de Twitter, la cuenta oficial de Halo reveló que la próxima beta multijugador de Halo Infinite estará abierta para todos los jugadores de Xbos One y Xbox Series X/S. Es decir, los usuarios de consola no necesitan ser miembros de Halo Insider para participar.

Sin embargo, si eres de PC, aún requerirás la suscripción de Halo Insider para acceder a la beta. No es necesario gold gamepass.

La siguiente beta contará con los modos de juego ‘Big Team Battle’ de 12 vs 12 y Arena.

🚨 Xbox Spartans! 🚨



Want to join in on this weekend's (Oct. 1-3) #HaloInfinite Multiplayer Tech Preview? You can download the build via the Xbox Insider Hub starting right now! Halo Insider or not, you can join on on the action. pic.twitter.com/Y8xw7vcl7N