¿Harto de los "Estados" de Whats? Tenemos la solución

Agencia

MÉXICO.- En 2017 WhatsApp lanzó una de sus funciones más controvertidas en su historia, las Stories, mismas que en la aplicación bautizaron como Estados. En su momento las Stories en Instagram estaban en pleno auge, por lo que tenía sentido que Facebook quisiera integrar esta función en WhatsApp y Facebook, sin embargo, no fue del agrado de todos los usuarios de la plataforma.

Y es que de todas las aplicaciones que Facebook ha comprado en los últimos años, WhatsApp parece ser la menos indicada para estrenar los Estados o Stories, sobre todo porque la plataforma no es una red social (como WeChat), sino que funciona únicamente como app de mensajería instantánea, indica el portal de noticias Unocero.

También te puede interesar: ¿Cansado de que Facebook te recomiende 'amigos'? Así puedes evitarlo

También es verdad que para ver los Estados de WhatsApp es necesario desplazarnos hasta su pestaña en la parte derecha de la interfaz, por lo que si no quieres verlos la mejor forma es no ir a dicha pestaña.

Aunque, el hecho de que nos gusten los Estados de WhatsApp no significa que no queremos verlos todos, pues es probable que nos interese el de nuestro mejor amigo, nuestra pareja o algún otro contacto en particular.

Por esa razón, WhatsApp ha lanzado una nueva herramienta para silenciar Estados, la cual te vamos a enseñar a usar a continuación, así podrás evitar todos los Estados de los contactos que suben nuevas historias cada 5 minutos como si estuvieran en Instagram.

Cómo silenciar Estados en WhatsApp

Lo primero que debes saber es que esta nueva función está disponible únicamente en la versión beta con número de versión 2.16.260, por lo que si quieres probarla debes estar suscrito al programa beta en Android, o bien, descargar el APK de esta versión que está disponible en APK Mirror.

Una vez que ya tienes esta versión tienes que ir a la pestaña de Estados y posteriormente dejar presionado sobre el o los Estados que quieres silenciar.

Debes escoger la opción de silenciar y con eso será suficiente para que no veas más actualizaciones de los Estados de dicho contacto.

De cualquier manera es posible seguir viendo los Estados si presionas sobre el avatar o foto de perfil de cada usuario silenciado en la pestaña de Estados.

Quizá no es una función revolucionaria, pero es un avance que ayuda a todos aquellos que odian los Estados de WhatsApp.