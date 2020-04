HBO libera series y películas para disfrutar en la cuarentena

CANCÚN.- Muchas plataformas se han solidarizado durante esta cuarentena mundial y han ofrecido contenido gratuito. En esta ocasión le toca a HBO que decidió liberar películas y programas de televisión para sus seguidores.

La cadena HBO anunció mediante su cuenta de Twitter que desbloqueará un listado de documentales para que los usuarios puedan disfrutarlos de forma gratuita durante esta contingencia.

En total, son nueve las series completas que se podrán disfrutar en HBO gratis durante el confinamiento: Ballers, Barry, Silicon Valley, Six Feet Under, The Sopranos, Succession, True Blood, Veep y The Wire.

Los amantes de los documentales también tendrán alicientes para quedarse en casa con The Apollo, The Case Against Adnan Syed, Elvis Presley: The Searcher, I Love You, Now Die: The Commonwealth v. Michelle Carter, The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley o Jane Fonda in Five Acts.