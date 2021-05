HBO Max: Fecha de estreno en México, precio y más

Las temporadas completas de series clásicas como "Friends" (así como su episodio especial "The reunion"), "Gossip Girl" (y su reboot) y "Sex and the city", entre otras, formarán parte del catálogo de la nueva plataforma HBO Max.

Programada para llegar a 39 territorios de América Latina y el Caribe el próximo 29 de junio, la aplicación reunirá contenido de HBO, DC Warner Bros y Cartoon Network, entre otros, compartieron los ejecutivos de la plataforma durante la presentación oficial, realizada esta mañana de forma virtual.

El equipo de HBO Max adelantó qué contenidos habitarán en ella así como los costos por los que podrán acceder en países como México. Entre los más destacados están las franquicias de Harry Potter, Game of Thrones y el Señor de los anillos, Matrix, cintas como "Liga de la Justicia de Zac Snyder", así como ser la plataforma exclusiva de la próxima serie "House of the dragon" que llegará en 2022.

En cuanto a los estrenos de películas señalaron que estarán disponibles sólo 35 días después de su proyección en salas de cines, modelo que utilizarán para cintas como "Space Jam", la nueva entrega de "Suicide Squad", entre otras.

Con la presencia de la actriz Kaley Cuoco ("The big bang theory" y "The flight attendant") como una de las presentadoras invitadas, adelantaron que series como "Euphoria" y "Westworld" continuarán con nuevos capítulos.

Producciones locales

Títulos clásicos mexicanos como "Sr. Ávila" y "Capadocia", forman parte del catálogo y se lanzarán nuevos como "Amarres", "Las bravas", "40 no es nada" y "Bunker".

También se están desarrollando 100 nuevas producciones en América Latina y para los amantes del deporte, la Champions League estará disponible para Brasil y México.

Modelo de negocio. HBO Max tendrá dos planes de suscripción: estándar para tres usuarios en simultáneo y hasta cinco perfiles, descarga de contenido y video en alta definición; plan móvil con calidad de imagen optimizada para smartphone y tabletas pero con acceso al mismo contenido que en el anterior.

En México el plan Estándar y Móvil estarán a un precio de $149 y $99 al mes respectivamente. Y podrán tener un periodo de prueba de 7 días y una "zona de degustación" con una selección limitada de episodios sin costo alguno antes de suscribirse.

Espacio familiar

Pensada también para los pequeños contará con contenido de Cartoon Network, Hanna Barbera, Looney Yunes, entre otros y en la aplicación padres e hijos podrán reproducir contenido en simultáneo en perfiles distintos para que ambos puedan ver contenido al mismo tiempo, seleccionar tipo de contenido que pueden ver los pequeños, sistema de calificación de contenido global para que vean historias aptas para su edad y tengan una experiencia de entretenimiento segura.

