¡Hola, Bard! Presentan en Google I/O a su ‘Inteligencia Artificial’

La Inteligencia Artificial acaparó este miércoles en el Google I/O, el evento anual de la compañía tecnológica de Mountain View, donde mostraron algunos ejemplos de cómo esta tecnología llegará a sus servicios y aplicaciones en los próximos meses.

Bard es la respuesta de Google a ChatGPT y su funcionamiento es similar, que en resumen recurre al uso de grandes modelos lingüísticos (LLM) para generar interacciones entre humano y máquina de manera intuitiva

Bard es la cara frontal de la IA generativa de Google, pero detrás de esto se encuentra PaLM 2, el LLM de Google que atravesará las distintas aplicaciones como Gmail, Documentos, Mapas u Hojas de cálculo, por mencionar las más relevantes.

Pretty sure Google is focusing on AI at this year’s I/O. #GoogleIO pic.twitter.com/RxlFQw2l8b