Homelander y Peacemaker estarían en el videojuego Mortal Kombat 1

Homelander el villano de la franquicia de The Boys y el antihéroe Peacemaker de DC Comics formarían parte del nuevo juego de Mortal Kombat, uno de los títulos favoritos del público gamer, así lo reveló el sitio Windows Central.

Mortal Kombat 1 es uno de los videojuegos más esperados por el momento no cuenta con una fecha de lanzamiento tentativa, pero el medio señala que ambos personajes estarán disponibles como contenido descargable.

Nothing but appreciation for our fans over the past 30 Years. We're just getting started... pic.twitter.com/i8LzbGfISf