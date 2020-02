Huawei enfrenta más cargos presentados por gobierno de EEUU

WASHINGTON.— El Departamento de Justicia agregó nuevos cargos delictivos contra el gigante tecnológico chino Huawei y dos de sus subsidiarias estadounidenses, al acusar a la compañía de asociación delictiva para robar secretos comerciales de competidores en Estados Unidos, anunciaron fiscales federales.

La compañía también está acusada de instalar equipo de vigilancia que permitió que Irán espiara a los manifestantes durante las protestas antigubernamentales de 2009 en Irán, y de hacer negocios en Corea del Norte a pesar de las sanciones estadounidenses.

Esto sucede mientras el gobierno del presidente Donald Trump plantea preocupaciones de seguridad nacional por Huawei, el fabricante de equipo para telecomunicaciones más grande del mundo, y presiona a sus aliados occidentales para que no incluyan las redes inalámbricas de alta velocidad de la compañía china.

False allegations by US officials and the @WSJ against #Huawei of planting “backdoors” in mobile phone networks have been nothing but a smokescreen. Watch Huawei VP of Corporate Communications Karl Song deliver our response to the @bopanc “backdoor” story. #HuaweiNews @skybamako pic.twitter.com/ApzLK87aD4