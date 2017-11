Filtran imágenes de lo nuevo de Huawei P11

Agencia

Estados Unidos.- A medida que se acerca el 2018, es natural que se comiencen a filtrar los diseños de los próximos dispositivos de gama alta. Ya se pudo conocer cómo sería el Samsung Galaxy S9, ahora le toca el turno a la firma china Huawei con sus emblemáticos P11 y P11 Plus.

Las imágenes de los próximos teléfonos de Huawei aparecieron en la red social china Weibo, un espacio donde se comparte rápidamente este tipo de material. Según el portal GizChina, ambos teléfonos contarían con una relación de aspecto de pantalla 18:9 con esquinas curvas, aún sin determinar el tamaño de su pantalla, informa el portal El Comercio.

Foto: El Comercio

Los dispositivos tendrán en la parte frontal el botón Home, ya conocido en el Huawei Mate 10. Además, en ese lugar es probable que se ubique el lector de huellas y el puerto Jack de 3.5 milímetros.

También muestra en la parte posterior una cámara dual que carece de módulo de enfoque automático láser. Por ese detalle, los más escépticos afirman que ese teléfono filtrado no sería el Huawei P11 Plus, porque el P10 Plus viene con un módulo de autofoco láser, y sería poco lógico que la empresa no continúe con esa tendencia.

Foto: El Comercio

Los rumores sostienen que el lanzamiento del P11 Plus estaría programado para fines de febrero y no para el Mobile World Congress de 2018. Por lo pronto hay un evento de Huawei en Londres el próximo 5 de diciembre, y quizá puedan adelantar más detalles de sus nuevos teléfonos.